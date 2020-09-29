Akaryakıt kaçakçılığına dev darbe! 2,5 milyonluk zarar böyle engellendi

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, gemi taşımacılığı firması kuran ve kaçakçılık faaliyetini gizlemek için gemi temin eden suç örgütü üyelerince deniz araçlarında kullanılacağı beyan edilmek suretiyle ÖTV indiriminden faydalanılarak elde edilen akaryakıtların özel düzenek vasıtasıyla deniz araçlarına yüklendiği, aynı düzenekle denizdeki küçük teknelere ve deniz kıyısında bekleyen teknelere aktarıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan operasyonda 2,5 milyonluk zarar engellenirken 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, gemi taşımacılığı firması kuran ve kaçakçılık faaliyetini gizlemek için gemi temin eden suç örgütü üyelerince deniz araçlarında kullanılacağı beyan edilmek suretiyle ÖTV indiriminden faydalanılarak elde edilen akaryakıtların özel düzenek vasıtasıyla deniz araçlarına yüklendiği ortaya çıktı. Daha sonra bahse konu akaryakıtların aynı düzenekle denizdeki küçük teknelere ve deniz kıyısında bekleyen teknelere aktarılarak usulsüz bir şekilde piyasaya sürüldüğü belirlendi.

2.5 MİLYONLUK ZARAR ENGELLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler 25 Eylül günü İstanbul genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 21 şüpheli şahsı yakalandı. Operasyon kapsamında; 434 bin 10 litre motorin, 4 adet çeşitli marka ve model kapalı kasa araç, 1 adet akaryakıt tanker gemisi, 1 adet isimsiz tekne ele geçirildi. Operasyon ile 2,5 milyon lira tutarında kamu zararının oluşması engellendi.

19 TUTUKLAMA

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 2'si işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken 'Akaryakıt Kaçakçılığı' suçundan dün adli makamlara sevk edilen 19 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema Alim Dalgıç/SABAH