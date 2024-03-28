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AK Parti'nin Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı A Haber'de

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 28.03.2024 16:09
AK Parti'nin Tuzla Belediye Başkan adayı olan Şadi Yazıcı, A Haber canlı yayınında Mehmet Zeyrek’ın konuğu oldu. Yazıcı, projelerini anlatırken, vaatlerinden de bahsetti.
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