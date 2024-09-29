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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in sözleri yüreklere dokundu: Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in sözleri yüreklere dokundu: Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 12:56
ABD'de 1 Eylül'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ahu Tuğba'nın (65) cenazesi İstanbul'a getirildi. Ölümünün 27. gününde Tuğba, Teşvikiye Camii'ndeki namaz sonrası Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'in cenazede yaptığı açıklamada yüreklere dokundu.
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