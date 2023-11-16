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Ahmet Kaya’nın vefatının 23. yıl dönümü | PORTRE

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Giriş: 16.11.2023 08:50
Güncelleme:16.11.2023 08:51
O Türkiye'nin yorgun demokratıydı. Yüreğinde insan sevgisi, dilinde demokrasi, hak ve özgürlük kelimeleri vardı. Ancak o, demokrasi adına kara lekelerle dolu 90'lı yıllarda yaşıyordu. İşte Ahmet Kaya'nın portresi...
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Ahmet Kaya’nın vefatının 23. yıl dönümü
Ahmet Kaya’nın vefatının 23. yıl dönümü
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