Ahmet Kaya’nın vefatının 23. yıl dönümü | PORTRE

O Türkiye'nin yorgun demokratıydı. Yüreğinde insan sevgisi, dilinde demokrasi, hak ve özgürlük kelimeleri vardı. Ancak o, demokrasi adına kara lekelerle dolu 90'lı yıllarda yaşıyordu. İşte Ahmet Kaya'nın portresi...

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