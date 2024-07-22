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Ağrı Dağı'nda tipide kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı Dağı'nda tipide kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 09:18
Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 dağcının cansız bedeni bulundu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
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