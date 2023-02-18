Son dakika haberi... Asrın felaketinde 10 ili vuran depremzedeler için, devlet tüm imkanlarını seferber etti. Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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