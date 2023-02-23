23 Şubat 2023, Perşembe
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AFAD son dakika açıkladı: Hatay'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Hatay’ın Defne ilçesinde saat 18:53’te 5.0’lık bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 9,76 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Bu deprem öncesi canlı yayında konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde halen 5'in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor." uyarısında bulunmuştu.