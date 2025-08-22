AFAD Başkanı Pehlivan: "Silifke 'Afet' bölgesi olarak ilan edecek durumda"

22 Ağustos 2025, Cuma

Giriş: 22.08.2025 19:33
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen yangınlar nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararına ilişkin çalışma başlattıklarını belirterek, "Afet bölgesi olarak ilan edecek şartlar oluşmuş durumda.Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda tüm vatandaşlarımız mağdur olmayacak veya mağduriyeti giderilecek " dedi.
