22 Ağustos 2025, Cuma
AFAD Başkanı Pehlivan: "Silifke 'Afet' bölgesi olarak ilan edecek durumda"
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen yangınlar nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararına ilişkin çalışma başlattıklarını belirterek, "Afet bölgesi olarak ilan edecek şartlar oluşmuş durumda.Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda tüm vatandaşlarımız mağdur olmayacak veya mağduriyeti giderilecek " dedi.