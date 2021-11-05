Adıyaman'daki kan donduran olayda flaş gelişme: Cani anne bebeğini nasıl gömdüğünü anlattı

Adıyaman'da bir annenin dünyaya gelen bebeğini diri diri toprağa gömmesi büyük yankı uyandırmıştı. 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Cani anne ve anneanneye yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı. Cani anne bebeğini nasıl diri diri gömdüğünü anlattı. İşte kan donduran detaylar...