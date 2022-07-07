Adıyaman'da şoke eden olay! Kurbanda kesmek için aldı görünce şaştı kaldı: Milyonda bir görülen...

Adıyaman'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sarıkaya ailesi, Kurban Bayramı’nda kesmek için 2 ay önce keçi satın aldı. Bir sabah kalktıklarında gördükleri karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Milyonda bir görülen bir olay gerçekleşti.

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