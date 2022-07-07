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Adıyaman'da şoke eden olay! Kurbanda kesmek için aldı görünce şaştı kaldı: Milyonda bir görülen...

İHA
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Giriş: 07.07.2022 13:21
Adıyaman'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sarıkaya ailesi, Kurban Bayramı’nda kesmek için 2 ay önce keçi satın aldı. Bir sabah kalktıklarında gördükleri karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Milyonda bir görülen bir olay gerçekleşti.
Kurbanda kesmek için aldı! Görünce şoke oldu KURBANDA KESMEK İÇİN ALDI! GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

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Kurbanda kesmek için aldı görünce şaştı kaldı
Kurbanda kesmek için aldı görünce şaştı kaldı
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