07 Temmuz 2022, Perşembe
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Adıyaman'da şoke eden olay! Kurbanda kesmek için aldı görünce şaştı kaldı: Milyonda bir görülen...
Adıyaman'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sarıkaya ailesi, Kurban Bayramı’nda kesmek için 2 ay önce keçi satın aldı. Bir sabah kalktıklarında gördükleri karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Milyonda bir görülen bir olay gerçekleşti.