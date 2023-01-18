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Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu kaçıran şahıs Şanlıurfa’da çocuk ile birlikte yakalandı

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Giriş: 18.01.2023 17:01
Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu bir kişi tarafından evinin önünden kaçırılmıştı. Polis ve jandarma ekipleri kız çocuğunu bulmak için kentte alarma geçerken sabah saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, canlı yayında çocuğu kaçıran kişiye sert tepki göstererek seslendi. Helvacı, "Gerçekten elim ayağım titredi" demişti.
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