Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu kaçıran şahıs Şanlıurfa’da çocuk ile birlikte yakalandı

Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu bir kişi tarafından evinin önünden kaçırılmıştı. Polis ve jandarma ekipleri kız çocuğunu bulmak için kentte alarma geçerken sabah saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, canlı yayında çocuğu kaçıran kişiye sert tepki göstererek seslendi. Helvacı, "Gerçekten elim ayağım titredi" demişti.