Adıyaman’da depremin ardından son durum ne? Belediye Başkanı Süleyman Kılınç A Haber’de anlattı

Son dakika deprem haberi... Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, A Haber canlı yayınında son durumu anlattı. Kılınç, "Adıyaman tarihinde ilk defa bu kadar yüksek yoğunlukta bir depremle karşı karşıyayız. Maalesef ölü sayımız şu an çok daha fazla. 40 – 50’yi bulmuştur muhtemelen. Fakat çok sayıda binamız yıkık durumda şu an. Enkaz altında çok sayıda vatandaşımız var. Şu an koordine olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

