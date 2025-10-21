Adı Ayvalık ama Ayvalık’tan değil! Zeytinyağında büyük skandal

21 Ekim 2025, Salı

Bakanlık, zeytinyağındaki hileli ürünleri belirli aralıklarla ifşa ediyor biliyorsunuz… Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar’ın da konuyla ilgili dikkat çeken bir iddiası var. Uçar, bölgede bir yılda 18 bin ton zeytinyağı ürettiklerini söylüyor. Ancak ortada bu açıklamayla örtüşmeyen bir tablo var. Çünkü piyasada “Ayvalık” etiketiyle yaklaşık 100 bin ton zeytinyağı satılıyor. Bu durum, her ürünün aslında gerçek Ayvalık zeytinyağı olmadığını açıkça ortaya koyuyor.
