Adem Dolapçı kimdir? Adem Dolapçı kaç milyon TL'lik vurgun yaptı?

Türkiye vurguncu Adem Dolapçı'yı Müge Anlı'ya başvuran Ayten Kahraman'ın dolandırılma hikayesi ile tanıdı. Ankara'da ikamet eden eski nişanlısı 47 yaşındaki öğretmen Ayten Kahraman'ı 5.5 milyon TL dolandırdığı öne sürülen Adem Dolapçı'nın her gün yeni bir mağduru gün yüzüne çıkıyor.