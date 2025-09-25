25 Eylül 2025, Perşembe

Adana'nın Yeşil camisi! Duvarlarını ve minaresini sarmaşıklar kapladı
Adana’nın Yeşil camisi! Duvarlarını ve minaresini sarmaşıklar kapladı

Adana'nın Yeşil camisi! Duvarlarını ve minaresini sarmaşıklar kapladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 08:49
Adana'da dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çok sayıda çiçekle "Yeşil Cami" olarak bilinen Köprüköy Camii ilgi odağı oluyor.
