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02.10.2019

Adana'nın Seyhan ilçesinde eve atılan el yapımı patlayıcı (EYP) paniğe neden oldu

Adana’nın Seyhan ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sakinleri panikle durumu polise bildirdi.

Adana'da bir evin penceresine atılan el yapımı patlayıcı (EYP) maddi hasara yol açarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi 13298. Sokak'taki iki katlı müstakil eve, şüpheli kişi ya da kişilerce EYP atıldı. Evin penceresine doğru atılan patlayıcı, pencerenin dışında patladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha ekipleri, atılan patlayıcının türünü ve olayı gerçekleştirenleri bulmak için araştırma başlattı.

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