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Adana’da tavuk çiftliğine baskın! Polisten nefes kesen operasyon!

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Giriş: 04.01.2023 11:58
Adana'da 2'si cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş, 4 adamıyla birlikte yeni bir saldırı hazırlığındayken kıskıvrak yakalandı. Yenidam Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğine düzenlenen baskında polise ateş etmek isteyen Kardaş, omzu ve kasığından vuruldu.
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