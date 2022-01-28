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Adana’da polisten kaçan alkollü şoför ortalığı karıştırdı
Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye dolayan emniyet güçleri, 34 ESJ 770 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan adı öğrenilmeyen araç şoförü hızla kaçmaya başladı.
GİDEBİLECEĞİ YOLLARI KAPATILDI
Şüpheli aracı kovalayan polis ekibinin, telsiz anonslarıyla durumu bölgedeki diğer ekiplere bildirdi. Ekipler şüpheli aracın gelebileceği kavşakları ve sokakları kapatarak önlem aldı.
TERS YÖNE GİRDİ
Otomobil sürücü ters yöne girerek kaçmaya devam etti. Ters yönde kilometrelerce ilerleyen şüpheli izini kaybettirmek için Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi ara sokaklarına girdi.
FİLMLERİ ARATMAYAN KOVALAMACA
Ara sokaklarda da polis peşini bırakmayınca bu seferde ana cadde üzerine çıkarak kaçmaya devam etti.
20 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA
Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamanın ardından Kurttepe Caddesi'ne ilerlediği sırada önü ve arkası kesilerek durduruldu.
Alkollü olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.