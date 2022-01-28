28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da polisten kaçan alkollü şoför ortalığı karıştırdı

Adana’da polisten kaçan alkollü şoför ortalığı karıştırdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2022 08:38
Adana’da emniyet güçlerinin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü araç şoförü kaçmaya başladı. Trafik kurallarını yok sayan şoför kilometrelerce ters istikametten giderek kaçmayı sürdürdü. 20 kilometrelik kovalamaca neticesinde kaçan aracın önü kesilerek durduruldu. Şoför ile araçta bulunan bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye dolayan emniyet güçleri, 34 ESJ 770 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan adı öğrenilmeyen araç şoförü hızla kaçmaya başladı.

GİDEBİLECEĞİ YOLLARI KAPATILDI

Şüpheli aracı kovalayan polis ekibinin, telsiz anonslarıyla durumu bölgedeki diğer ekiplere bildirdi. Ekipler şüpheli aracın gelebileceği kavşakları ve sokakları kapatarak önlem aldı.

TERS YÖNE GİRDİ

Otomobil sürücü ters yöne girerek kaçmaya devam etti. Ters yönde kilometrelerce ilerleyen şüpheli izini kaybettirmek için Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi ara sokaklarına girdi.

FİLMLERİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Ara sokaklarda da polis peşini bırakmayınca bu seferde ana cadde üzerine çıkarak kaçmaya devam etti.

20 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA

Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamanın ardından Kurttepe Caddesi'ne ilerlediği sırada önü ve arkası kesilerek durduruldu.
Alkollü olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil zanlısının ismi belli oldu
Katil zanlısının ismi belli oldu
Türkiye yoğun kar altında!
Türkiye yoğun kar altında!
Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı karıştırdı
Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı karıştırdı
Masaj salonunda bıçaklı kavga
Masaj salonunda bıçaklı kavga
Artvin’deki heyelan kamerada!
Artvin'deki heyelan kamerada!
Erzurum’da çığ düştü
Erzurum’da çığ düştü
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Kar üstünde düello! Sosyal medyayı salladı
Kar üstünde düello! Sosyal medyayı salladı
Kardan otomobil yaptı, satışa çıkardı
Kardan otomobil yaptı, satışa çıkardı
Kar, iş makinelerinin boyunu aştı
Kar, iş makinelerinin boyunu aştı
Doğu Karadeniz’de karla mücadele!
Doğu Karadeniz'de karla mücadele!
Beyaz örtü şehirleri kapladı
Beyaz örtü şehirleri kapladı
Daha Fazla Video Göster