04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Adana'da petrol rezervi keşfi! Sondaj işlemi için kule getirildi
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Çukurova-7 isimli kuyuda sondaj çalışmaları başlıyor. Sondaj işlemi için kule getirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden aktardı.