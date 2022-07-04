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Adana'da petrol rezervi keşfi! Sondaj işlemi için kule getirildi

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 13:45
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Çukurova-7 isimli kuyuda sondaj çalışmaları başlıyor. Sondaj işlemi için kule getirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden aktardı.
Adana ve Manisada petrol heyecanı! ADANA VE MANİSA'DA PETROL HEYECANI!
Adanada petrol mü bulundu, ne kadar? ADANA'DA PETROL MÜ BULUNDU, NE KADAR?

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Sondaj işlemi için kule getirildi
Sondaj işlemi için kule getirildi
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