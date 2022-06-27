Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne?
Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Adana'da petrol rezervi için müjdeyi verdi. Peki, Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne?
Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, petrol rezervi için müjdeyi verdi. Peki, Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne?
KARADENİZ GAZI AÇIKLAMASI
Karadeniz gazı ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle arama faaliyetlerimizi kesintisiz aramaya kararlıyız. Yerin altında ne varsa azlığına, çokluğuna bakmayan milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz.
'MADENLERİMİZİ MİLLETİN KULLANIMINA SUNACAĞIZ'
Son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Küresel maden üretiminin düştüğü salgın döneminde yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatıyla krizden pozitif yönden ayrışan ülkeler arasında yer aldık. Madenlerimizin katma değerli ürünler olarak ihracı konusuna odaklandık.
Nadir elementlerin üretimini de öncelik olarak belirledik. Teknoloji bağımsızlığın ayrılmaz parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi hususunda yeni bir adım adım atıyoruz. Geçmişte türlü kampanya, engelleme ve zorluklarla ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eskişehir Beylikova, dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Burada bir üretim tesisi kuruyoruz. Denemeden sonra endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz.
Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarımıza alenen karşı çıkan, Karadeniz'e burun kıvıran çevreler Adana'daki kuyulara Beylikova'dan da rahatsız olacaklardır ama artık kusura bakmasınlar.
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