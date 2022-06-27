Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, petrol rezervi için müjdeyi verdi. Peki, Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne?