16 Ekim 2021, Cumartesi
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Adana'da mahalle arasında silahlı kavga! Pencereden izleyen çocuk: Anne dur en heyecanlı yerindeyim
Adana’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, geçen Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar sokak içerisinde dağıldı ve silahlı çatışma yaşandı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı.