16 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana'da mahalle arasında silahlı kavga! Pencereden izleyen çocuk: Anne dur en heyecanlı yerindeyim

Adana'da mahalle arasında silahlı kavga! Pencereden izleyen çocuk: Anne dur en heyecanlı yerindeyim

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2021 15:18
Adana’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, geçen Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar sokak içerisinde dağıldı ve silahlı çatışma yaşandı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı.
Adana’da mahalle arasında silahlı kavga!
Adana'da mahalle arasında silahlı kavga!
Şoke eden olay! Seyir halinde...
Şoke eden olay! Seyir halinde...
Kim Milyoner Olmak İster’de efsanevi rock grubu sorusu...
Kim Milyoner Olmak İster’de efsanevi rock grubu sorusu...
Milyoner’deki Birleşmiş Milletler sorusu gündem oldu
Milyoner’deki Birleşmiş Milletler sorusu gündem oldu
Kim Milyoner Olmak İster’deki MFÖ sorusu herkesi yanılttı!
Kim Milyoner Olmak İster’deki MFÖ sorusu herkesi yanılttı!
Deodorantlarda kanser tehlikesi
Deodorantlarda kanser tehlikesi
60 yıl sonra bir ilk! Balıkçıların ağına...
60 yıl sonra bir ilk! Balıkçıların ağına...
Ülkesine aşık bir fikir işçisi
Ülkesine aşık bir fikir işçisi
Jupiter’in yörüngesine gidiyor
Jupiter’in yörüngesine gidiyor
Yolda bulduğu 500 bin TL’yi...
Yolda bulduğu 500 bin TL'yi...
Kötü koku canlarından bezdirdi
Kötü koku canlarından bezdirdi
5 bin yıl önce gemilere geçit vermeyen boğaz!
5 bin yıl önce gemilere geçit vermeyen boğaz!
Daha Fazla Video Göster