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Adana'da korkunç kaza! Uçurumdan düşen minibüs alev aldı: 4 ölü, 17 yaralı

İHA
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Giriş: 22.04.2024 10:46
Adana'da sabaha karşı yaşanan kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken uçurumdan düştü. Feci kaza sonrası alev alan minibüste bulunan 4 kişi ölürken, 17 kişi ise yaralandı.
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