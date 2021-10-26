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Adana'da kavşağa hızlı giren otomobilin çarptığı motosikletli kurye, ağır yaralandı

DHA
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Giriş: 26.10.2021 15:18
Adana'da kavşağa hızlı giren otomobilin çarptığı motosikletli kurye Adem Baz (33), ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 75169 Sokak ile Abidin Dino Bulvarı'nın kesiştiği ve trafik ışıklarının olmadığı kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil, kavşağa hızla girerek bir restoranda kuryelik yapan Adem Baz'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile Adem Baz yere düştü, motosiklet de metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kalça kemiğinde ve belinde kırıklar olduğu tespit edilen Adem Baz, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Baz ameliyata alınırken, otomobil sürücüsü polis merkezine giderek ifade verdi.

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