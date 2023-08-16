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Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı

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Giriş: 16.08.2023 18:12
Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.
Adana’da 4,5 büyüklüğünde deprem!
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem!
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