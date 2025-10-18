18 Ekim 2025, Cumartesi

Adana'da 3 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 18:46
Olay, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
