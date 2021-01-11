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Aç kalan kurt sürüsü sinsice yaklaşıp paramparça etti! Dehşet anları anbean kamerada
Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü sinsice yaklaşıp köpekleri telef etti. Paramparça ettikleri dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü sinsice yaklaşıp köpekleri telef etti. Paramparça ettikleri dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.