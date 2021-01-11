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Aç kalan kurt sürüsü sinsice yaklaşıp paramparça etti! Dehşet anları anbean kamerada

İHA
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Giriş: 11.01.2021 11:25
Güncelleme:11.01.2021 12:02
Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü sinsice yaklaşıp köpekleri telef etti. Paramparça ettikleri dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü sinsice yaklaşıp köpekleri telef etti. Paramparça ettikleri dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika: Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler! Dehşet anları anbean kamerada SON DAKİKA: SİNSİCE YAKLAŞIP PARAMPARÇA ETTİLER! DEHŞET ANLARI ANBEAN KAMERADA
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