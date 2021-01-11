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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler! Dehşet anları anbean kamerada Son dakika: Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler! Dehşet anları anbean kamerada Son dakika haberi… Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü sinsice yaklaşıp köpekleri telef etti. Paramparça ettikleri dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 12:02
Olay Hanak ilçesinde meydana geldi.
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Kar yağışı ve gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle aç kurtlar yiyecek arayışına çıktı.
Hanak ilçesine bağlı Yukarıaydere köyüne inen Kurtlar, sabah saat 03.30 sıralarında Ömer Çelik'e ait ahırın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki köpek sinsice yaklaşan kurtları fark ediyor.
Kurtların uzaklaşması için çabalayan köpeklerden önce birine saldıran kurtlar daha sonra diğer köpeğe de saldırıyor.