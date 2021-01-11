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Son dakika: Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler! Dehşet anları anbean kamerada

Son dakika haberi… Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü sinsice yaklaşıp köpekleri telef etti. Paramparça ettikleri dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 12:02
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Son dakika: Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler! Dehşet anları anbean kamerada

Olay Hanak ilçesinde meydana geldi.

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Son dakika: Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler! Dehşet anları anbean kamerada

Kar yağışı ve gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle aç kurtlar yiyecek arayışına çıktı.

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Son dakika: Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler! Dehşet anları anbean kamerada

Hanak ilçesine bağlı Yukarıaydere köyüne inen Kurtlar, sabah saat 03.30 sıralarında Ömer Çelik'e ait ahırın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Son dakika: Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler! Dehşet anları anbean kamerada

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki köpek sinsice yaklaşan kurtları fark ediyor.

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Son dakika: Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler! Dehşet anları anbean kamerada

Kurtların uzaklaşması için çabalayan köpeklerden önce birine saldıran kurtlar daha sonra diğer köpeğe de saldırıyor.