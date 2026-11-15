Mersin'in hassas burunlu köpeği Çatalburun! 20 yıldır bu ırkı yaşatmak için uğraşıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki köpek eğitmeni Durmuş Öztürk, 20 yıldır Çatalburun cinsi av köpeklerini yetiştiriyor. Hayatını bu özel ırka adayan Öztürk, Çatalburun köpeklerinin özelliklerini tanıtmak ve ırkın yaygınlaşmasını sağlamak için mücadele ediyor. Öztürk, imkân verilmesi halinde dünyanın en önemli av ve narkotik köpeklerini yetiştirebileceğini söylüyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, köpek eğitmeni Durmuş Öztürk'ün Çatalburun köpekleriyle yıllara yayılan hikâyesini ve bu özel ırkı yaşatmak için verdiği mücadeleyi ekranlara taşıdı.