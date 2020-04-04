04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları ABD'nin skandalları salgın dinlemiyor! PKK'ya 1 milyon dolardan fazla koronavirüs desteği verdi |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
04.04.2020

ABD'nin skandalları salgın dinlemiyor! PKK'ya 1 milyon dolardan fazla koronavirüs desteği verdi |Video

ABD'nin terörist seviciliğini salgın dinlemedi. ABD yeni tip koronavirüs salgının bahane ederek terör örgütü YPG-PKK'ya 1 milyon 200 bin dolarlık destek yolladı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde olan Haseke ve Şedadi'deki hastane ve hapishanelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını bildirdi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, "Sağlanan tıbbi ekipman, Haseke ve Şedadi'deki hastanelerde çalışanları ve Suriye Demokratik Güçleri ile buradaki hapishanelerde görevli asayiş muhafızlarını korumaya yardımcı olacaktır." denildi.

Açıklamada örgütün elindeki hastane ve hapishanelere sağlanan malzemelerin eldiven, maske, ameliyat kitleri ve oksimetre gibi koruyucu ekipmanlardan oluştuğu ifade edildi.

Hapishanelerdeki örgüt üyelerine ise ayrıca koruyucu maske, koruyucu giysi ve cop sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil işlerinden sorumlu direktör yardımcısı Albay Brian Henderson'ın, "(YPG/PKK ile) Kalıcı ilişkimiz bu pandeminin de ötesine geçiyor ve SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenliği sağlama misyonu için kritiktir." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe'nun da 27 Mart'ta Suriye'de sağlık ve insani yardım için koronavirüs salgınına karşı 16,8 milyon dolar yardım sağlayacaklarını duyurduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı, bu yıl Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma bütçesi kapsamında YPG/PKK'nın kontrolü altındaki bölgelerde silah ve ekipman yardımı sağlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD'den PKK'ya 'kororanvirüs yardımı'
ABD'den PKK'ya 'kororanvirüs yardımı'
Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçer mi?
Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçer mi?
Metrobüslerde maskeli dönem başladı! İlk görüntüler
Metrobüslerde maskeli dönem başladı! İlk görüntüler
51 yaşında virüsü yenen Cumbul zorlu süreci anlattı
51 yaşında virüsü yenen Cumbul zorlu süreci anlattı
Görüntü İzmir'den! 84 yaşında koronayı yendi
Görüntü İzmir'den! 84 yaşında koronayı yendi
Genç kız bir anda bağırdı! İnanılmaz olay
Genç kız bir anda bağırdı! İnanılmaz olay
Ünlü profesörün corona virüs testi pozitif çıktı
Ünlü profesörün corona virüs testi pozitif çıktı
Kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı
Kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı
Korona Türkiye'ye işte böyle yayıldı
Korona Türkiye'ye işte böyle yayıldı
Cerrahpaşa'da gözyaşları sel oldu!
Cerrahpaşa'da gözyaşları sel oldu!
İBB'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi
İBB'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi
Virüse karşı kazandığı zaferi anlattı
Virüse karşı kazandığı zaferi anlattı
Daha Fazla Video Göster