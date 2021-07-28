Abdestsiz Kur’an okunur mu?| Başkasının yerine tavaf yapılır mı? | Namazların sünnetini kılmamak günah mı?

'Abdest almadan Kur'an okunur mu, kadınlar defin işlemine dahil olur mu, namazların sünnetini terk etmekte sakınca var mı, başkasının yerine tavaf yapabilir mi?' gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki abdestsiz Kur'an okunur mu, kadın, erkeğin yerine tavaf yapabilir mi? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

'Abdest almadan Kur'an okunur mu, kadınlar defin işlemine dahil olur mu, namazların sünnetini terk etmekte sakınca var mı, başkasının yerine tavaf yapabilir mi?' sorularının yanıtlarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

KUR'AN'A DOKUNMADAN ABDESTSİZ OKUYABİLİR MİYİM? (ABDEST ALMADAN KURAN OKUNUR MU?)

-Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokunmak caiz değildir. Abdestsizken dokunmamak kaydıyla, ezberden veya bakarak okunabilir.

BAZI İBADETLERDE ŞAFİ MEZHEBİNİ TAKLİT EDİP BAZI İBADETLERDE HANEFİ OLUNABİLİR Mİ?

-İhtiyaç halinde taklit edilebilir. Örneğin yolculuk halinde namazların birleştirilmesi.

SEFERİYKEN İMAMLIK YAPAN BİR KİMSE NAMAZI NASIL KILDIRMALIDIR?

- Seferi kişi farz namazı cemaate kıldırırken 2 rekatta selam verir. Namaza başlamadan önce de cemaate söylemesi gerekir, cemaatin namazını 4 rekata tamamlaması gerekir.

YASİN OKUTULURKEN 41 YA DA 7 GİBİ SAYI BELİRTİLMESİNİN DİNİMİZDE YERİ VAR MIDIR?

-Hayır yoktur. Öyle bir şart yoktur. Diğer sureler de okunmalıdır, ihmal edilmemelidir.

KADINLAR DEFİN İŞLEMİNE DAHİL OLABİLİR Mİ?

-İhtiyaç varsa olurlar.

ZEMZEM SUYUNU NEDEN AYAKTA VE KIBLEYE DÖNÜK İÇİLMESİ GEREKİR?

-Ayakta içmek şart değildir. Peygamberimizin uygulanmasına istinaden insanlar zemzem suyunu ayakta ve kıbleye dönerek içer.

AĞIR SUÇ İŞLEYEN KİMSELERİN CENAZE NAMAZI KILINMAK İSTENMİYOR, BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPILIR?

-Cenaze namazı farzı kifayedir. Her Müslüman'ın cenaze namazının kılınması gerekir. Toplumun tamamı o kişinin namazını kılmazsa herkes sorumludur.

NAMAZLARIN SÜNNETİNİ TERK ETMEKTE SAKINCA VAR MIDIR? (NAMAZLARIN SÜNNETİNİ KILMAMAK GÜNAH MI?)

-Sürekli terk etme halinde sakınca vardır.

FİTNE ÇIKARANIN KALBİ ÖLÜ MÜDÜR?

-Fitne katilden daha ağırdır. Çünkü fitne toplumu birbirine düşürür. Çok büyük günahtır. Uzak durmak gerekir.

BİR KADIN, BİR ERKEĞİN YERİNE TAVAF YAPABİLİR Mİ? BAŞKASININ YERİNE TAVAF EDİLİR Mİ?

-Kimse kimsenin yerine tavaf yapamaz. Bedeni ibadetlerde vekalet olmaz.

VİTİR NAMAZINDA KUNUT DUALARINI BİLMEYEN KİMSE BAŞKA BİR DUA OKUYABİLİR Mİ?

-Okuyabilir. Rabbena dualarını okuyabilir.

İFTİRA ATAN VEYA ZARAR VEREN AKRABALARIMIZLA İLİŞKİMİZİ KESMEK GÜNAH MI?

-İlişki devam ettiğinde bu durumlar devam ederse, ilişkiyi esnetebilirler. Ancak iftirayla yuva dağıtılmaya çalışılıyorsa uzak kalınabilir.

SEFERİYKEN VAKİT NAMAZINI NORMAL KILMAK UYGUN OLUR MU?

-Hanefi mezhebinde olmaz. 4 rekat kılarsa mekruh işlemiş olur.