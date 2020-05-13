A Haber Tokat'ta pandemi hastanesine girdi Koronavirüs hastalarına hangi tedaviler uygulanıyor? |Video

A Haber ekibini Tokat'ta pandemi hastanesine girdi. Koronavirüs hastalarına hangi tedaviler uygulanıyor? Hastalara nasıl müdahale ediliyor? Hastanede her 2 hastaya bir hemşire düşecek şekilde son teknolojik donanımlarla tedavi süreçlerinin sürdürüldüğü Tokat'taki pandemi hastanesini içerisi ilk kez görüntülendi.