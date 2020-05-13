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A Haber Tokat'ta pandemi hastanesine girdi Koronavirüs hastalarına hangi tedaviler uygulanıyor? |Video

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13.05.2020
A Haber ekibini Tokat'ta pandemi hastanesine girdi. Koronavirüs hastalarına hangi tedaviler uygulanıyor? Hastalara nasıl müdahale ediliyor? Hastanede her 2 hastaya bir hemşire düşecek şekilde son teknolojik donanımlarla tedavi süreçlerinin sürdürüldüğü Tokat'taki pandemi hastanesini içerisi ilk kez görüntülendi.
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