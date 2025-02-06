06 Şubat 2025, Perşembe
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A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı: Tarif edemediğim bir şey var...
Bugün "Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı... A Haber Spikeri Cansın Helvacı, yayına başlarken bölgede yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Helvacı, "Buradaki acıyı silmek imkansız" ifadelerini kullandı. İşte o duygusal anlar...