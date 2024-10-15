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A Haber Rojin Kabaiş’in cansız bedeninin bulunduğu yerde

A Haber Rojin Kabaiş’in cansız bedeninin bulunduğu yerde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 16:44
Rojin Kabaiş’in cansız bedeni Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan o noktadan son gelişmeleri aktardı.
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