A Haber canlı yayınında bombardıman!

Lübnan ile ateşkes tekliflerini reddeden terör devleti İsrail’in eli kanlı başbakanı Netanyahu bombardıman için verdi. İsrail’in katliam uçakları Lübnan’a bomba yağdırdı. O anlar A Haber kamerasına yansırken Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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