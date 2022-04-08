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98 defa korona testi oldu, 7 doz aşı yaptırdı! Profesör bile şaştı kaldı

İHA
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Giriş: 08.04.2022 12:29
Esnaf Kaşif Sevinç, salgının başladığı 2020’den günümüze kadar 98 defa koronavirüs testi verdi, 7 doz da aşı yaptırdı. Zaman zaman aynı gün içerisinde 3 ayrı ilde test olan Sevinç, hem KOAH hastası hem de panik atak olduğu için bu kadar çok test olduğunu ve hepsinin de negatif çıktığını dile getirdi.
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