08 Nisan 2022, Cuma
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98 defa korona testi oldu, 7 doz aşı yaptırdı! Profesör bile şaştı kaldı
Esnaf Kaşif Sevinç, salgının başladığı 2020’den günümüze kadar 98 defa koronavirüs testi verdi, 7 doz da aşı yaptırdı. Zaman zaman aynı gün içerisinde 3 ayrı ilde test olan Sevinç, hem KOAH hastası hem de panik atak olduğu için bu kadar çok test olduğunu ve hepsinin de negatif çıktığını dile getirdi.