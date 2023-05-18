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94 yaşındaki Ali Dede Başkan Erdoğan için sandığa gitti

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Giriş: 18.05.2023 14:06
İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada "Erdoğan'a oyumu vereyim de öyle öleyim" diyen 94 yaşındaki Ali Akgöz, birinci turda sandığa giderek muradına erdi. Ali Dede şimdi ikinci oyunu kullanmak için gün sayıyor.
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