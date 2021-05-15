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82 yaşında Müslüman oldu! Söylediği sözler ders niteliğinde

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Giriş: 15.05.2021 09:40
Güncelleme:15.05.2021 09:44
Ukrayna'daki iç savaştan dolayı 7 yıl önce ülkesinden çıkıp Türkiye'deki kızının yanına yerleşen 82 yaşındaki Yevheniya Babenko, Ayasofya'dan ve Türkler'in kendisine gösterdiği sevgi, saygı ve hürmetten dolayı Müslüman oldu. 82 yaşındaki Babenko'nun İslam ve Müslümanlara dair söyledikleri şeyler adeta ibretlik niteliğindeydi.
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