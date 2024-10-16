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8 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kaldı! O anlar kameraya yansıdı

8 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kaldı! O anlar kameraya yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 20:45
Antalya'da bisikletiyle okuldan dönen 8 yaşındaki çocuk, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı haber alarak olay yerine gelen aile sinir krizi geçirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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