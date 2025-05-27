7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle kağıt gibi yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. Kağıt gibi yerle bir olan 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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