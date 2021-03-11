61 yaşındaki Yakup Balcı koronavirüsü 3 kez yendi! Herkesi uyardı: Bu işin şakası yok!

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Yakup Balcı koronavirüsü ikişer ay arayla tam üç kez yendi. Peki bu nasıl oldu? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı. Balcı mücadelesini A Haber'de anlattı ve vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Yakup Balcı koronavirüsü ikişer ay arayla tam üç kez yendi. Peki bu nasıl oldu? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı. Balcı mücadelesini A Haber'de anlattı ve vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.