Asgari ücret zammında 3 senaryo! 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammı için hesaplamalar başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıklamasının ardından zam senaryoları da değişti. Aralık ayında yapılacak görüşmeler öncesinde gözler yeni asgari ücrete çevrilirken yüzde 29,5, yüzde 33,7 ve yüzde 35 olmak üzere üç farklı artış ihtimali gündeme geldi. Bu senaryolara göre yeni asgari ücretin 36 bin 357 lira ile 37 bin 901 lira arasında olması öngörülüyor.