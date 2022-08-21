6 ay-6 bin km şartı piyasayı hareketlendirdi

Otomobil satışları için hayata geçirilen 6 ay-6 bin kilometre uygulaması meyvelerini vermeye başladı. Firmalar, stoklarda beklettikleri sıfır otomobilleri satışa çıkarmaya başladı. Konuyu Otomotiv Sektörü Uzmanı Mert Duran ile detaylandırdık.