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50 yaşında cirit kültürünü yaşatmaya çalışıyor

50 yaşında cirit kültürünü yaşatmaya çalışıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 10:44
Erzurum'da yaşayan 50 yaşındaki cirit sporcusu Mehmet Zeki Adede gençlere taş çıkartıyor. Ak saçlı dede olarak bilinen cirit sporcusu aynı zamanda birçok sporcu yetiştiriyor. İşte onun hikayesi...
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