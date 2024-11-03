50 yaşında cirit kültürünü yaşatmaya çalışıyor

Erzurum'da yaşayan 50 yaşındaki cirit sporcusu Mehmet Zeki Adede gençlere taş çıkartıyor. Ak saçlı dede olarak bilinen cirit sporcusu aynı zamanda birçok sporcu yetiştiriyor. İşte onun hikayesi...

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