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4,1'lik depremde bina hasar gördü! Yalova'daki depremde İstanbul Güngören'de hasar gören bina boşaltıldı

A Haber
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Giriş: 19.12.2023 10:41
Yalova Çınarcık'ta meydana gelen 4, 1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Güngören'deki bir binanın balkon tavanında çökme meydana geldi. Bina tahliye edildi. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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