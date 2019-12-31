4 kat artış! Uzmanlardan kızamık uyarısı...

Aşılanma oranlarının düşmesiyle yayılan kızamık tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye'de de kızamık tehdidi devam ediyor. Bu yıl kızamık vakalarında 4 kat birden artış meydana geldi. Peki bu sayı neden arttı? Kızamık tehdidine karşı neler yapılması gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı...