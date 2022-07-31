31 Temmuz 2022, Pazar
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33 yıldır yol arkadaşlığı yapıyorlar
Her insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz, bu hafta da farklı yerlere gitti ve oradaki insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri; Özkan Şafak ve Ömer Er'in görüntüleriyle derledik.