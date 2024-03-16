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33 kiloluk dev balık görenleri hayrete düşürüyor

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Giriş: 16.03.2024 11:59
Erzincan’da yakalanan 33 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı tezgâhta satışa sunuldu.
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