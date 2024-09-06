06 Eylül 2024, Cuma
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3 kızını öldüren Vesim Şimşek eşi Naciye Şimşek konuştu
İzmir'de eşi Vesim Şimşek tarafından 3 kızı öldürülen ve bir kızı ağır yaralanan anne Naciye Şimşek yaşanan vahşete ilişkin konuştu. Şimşek son konuşmasında eşinin kendisine "Yaşarken öleceksin" dediğini söylerken çocukların nasıl kandırılıp araziye götürüldüğünü de açıkladı. Şimşek eşinin "Amcanıza bir şey oldu" diyerek sabah saatlerinde çocukları uyandırıp araziye götürmüş olabileceğini belirtti. Acılı anne ayrıca kızlarının melek olarak rüyasına girdiğini söylerken "Birbirimize sarıldık. 2 yaşındaki kızım Ceylin bana sarılıp ağladı" dedi. İşte detaylar....