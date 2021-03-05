Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Onlardan birisi de 3 ay önce baba olan Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'ti. Şehit Karadirek memleketi Afyonkarahisar'da gözyaşları içerisinde on yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehitler Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Albay Şentürk Aydınyer, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Hakan Gül ve Uzman Çavuş Tolga Demirci için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.