01 Ağustos 2024, Perşembe
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3 aracın karıştığı kaza: 1 öldü, 4 kişi yaralandı
Kaza, Emirdağ ilçesi Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. (73) yönetimindeki 03 HR 951 plakalı otomobil, S.A. (37) idaresindeki 1-WRH-131 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.Y'nin kullandığı 45 SH 461 plakalı otomobil savrularak tarlaya devrildi. Kazada sürücülerden M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücüler ile araçlardaki Y.Y. (25) ile S.S. (33) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.